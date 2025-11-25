La matriz de Google creció 68% el año por el chatbot Gemini 3 y el posible acuerdo de chips con Meta, desafiando el dominio de Nvidia en semiconductores.

El avance de Alphabet en el campo de la inteligencia artificial ha llevado su capitalización bursátil a máximos históricos, ubicando a la matriz de Google cerca de una valoración de 4 billones de dólares. Las acciones de la compañía han consolidado un crecimiento de alrededor del 68% en lo que va del año.

El interés renovado de los inversores responde al lanzamiento de su chatbot Gemini 3 y a la potencial comercialización de sus unidades de procesamiento tensorial (TPU) a Meta Platforms.

La matriz de Google alcanzó un máximo de 3.84 billones el lunes, y sus acciones continuaron en alza el martes, confirmando el impulso generado por la inteligencia artificial.

La incursión de Alphabet en el segmento de semiconductores para IA representa un desafío directo al dominio de Nvidia, cuyos sistemas y software son considerados el estándar de la industria.

Según el portal The Information, Meta evalúa actualmente la compra o alquiler de los sistemas TPU de Google, en el marco de un acuerdo más amplio de infraestructura en la nube. Estos sistemas TPU ya impulsan tanto el chatbot Gemini 3 como el chatbot de la start-up Anthropic.

Gene Munster, cofundador de Deepwater Asset Management, explicó a CNBC que el éxito de su nuevo modelo lingüístico ha sido crucial: “Gemini demuestra que la compañía tiene la capacidad de competir, desde la perspectiva de los grandes modelos de lenguaje, frente a OpenAI. Eso es alentador para los inversores, ya que su cultura se ha reactivado para competir”.

El ascenso de Alphabet está redefiniendo el liderazgo entre las grandes tecnológicas, en un contexto de creciente volatilidad de mercado causada por las dudas sobre la viabilidad actual de las inversiones en inteligencia artificial. En las últimas seis semanas, las acciones de Alphabet aumentaron cerca de un 35%, añadiendo alrededor de 1 billón de dólares a su valor de mercado. El martes, la acción de Alphabet subía un $4\%$ en las operaciones previas a la apertura.

A diferencia de Alphabet, Nvidia registró una caída aproximada del $0.33\%$ en el mismo periodo de seis semanas, acumulando un descenso cercano al 12% desde el máximo histórico que alcanzó el 29 de octubre. Aunque Nvidia sigue siendo la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización de unos 4.3 billones de dólares, sus acciones descendían un 4.1% en las operaciones previas a la apertura del martes, ubicándose en 175.11 dólares.

Ruben Dalfovo, estratega de inversiones en Saxo Bank, señaló a Barron’s que la incursión de Google en el sector de chips de IA no busca necesariamente sustituir a los líderes, sino aportar “poder de negociación” a los grandes proveedores de servicios en la nube. Esto significa que los clientes como Alphabet, Amazon o Microsoft "ya no tienen que aceptar cualquier precio y suministro que Nvidia ofrezca”.

Dalfovo advirtió que el riesgo estructural para Nvidia no es solo la aparición de chips rivales, sino que clientes clave como Alphabet, Amazon y Microsoft internalicen cada vez más partes de la cadena de valor de los semiconductores.

El estratega destacó que la ventaja de Alphabet es que sus chips ya se encuentran integrados en productos utilizados diariamente por cientos de millones de personas, como Search, Maps, YouTube y ahora Gemini 3, convirtiendo a su silicio en una herramienta para "profundizar una ventaja competitiva existente, no en un negocio nuevo que deba vender desde cero”.

La diversificación de negocios de Google, que abarca desde la búsqueda y la publicidad hasta la computación en la nube, incrementa su atractivo en un entorno donde los inversores observan con inquietud el creciente gasto en proyectos de inteligencia artificial.

Datos de Bank of America muestran que los cinco mayores proveedores de servicios en la nube —Microsoft, Amazon.com, Oracle, Google y Meta— podrían enfrentar que su gasto de capital supere su flujo de caja operativo conjunto tan pronto como el próximo año.

Advanced Micro Devices (AMD), que bajaba un 3.8% en las operaciones previas a la apertura del martes, también intenta desafiar la posición de Nvidia, aunque sus previsiones de márgenes de beneficio no lograron convencer a Wall Street a principios de mes. Este nuevo escenario competitivo, con la innovación en IA y la integración vertical, está redefiniendo el reparto de poder en el sector tecnológico.