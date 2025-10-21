Ambos fueron hospitalizados y se encuentran estables.

Un alguacil estadounidense y un migrante indocumentado resultaron heridos la madrugada de este martes durante un operativo de control migratorio en Los Ángeles, informaron autoridades locales y federales. Ambos fueron trasladados a un hospital y se encuentran estables, según los reportes oficiales.

Confusión y disparos durante el operativo

El incidente ocurrió cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apoyados por alguaciles estadounidenses, intentaban detener a un individuo sospechoso de ser inmigrante indocumentado. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) , el sospechoso habría embestido un vehículo oficial en un intento de escapar, usando su automóvil “como un arma”.

“Temiendo por la seguridad del público y de los agentes, nuestros agentes siguieron su entrenamiento y dispararon tiros defensivos. El inmigrante indocumentado recibió un disparo en el codo y un agente del orden fue herido en la mano por una bala de rebote. Ambos están en el hospital” , indicó la agencia federal.

Cómo ocurrió el tiroteo

Según fuentes policiales consultadas por CNN, los disparos comenzaron cuando un agente de ICE confrontó al sospechoso y rompió una ventana de su vehículo con su arma de servicio. Durante el procedimiento, el arma del agente se disparó accidentalmente, hiriendo tanto al sospechoso como al alguacil estadounidense que lo acompañaba.

La Oficina Central de los Alguaciles de California confirmó que el agente herido se encuentra en condición estable. Hasta el momento, se desconoce el estado exacto del sospechoso, aunque versiones previas indicaban que estaba gravemente herido.

El DHS explicó que el operativo formaba parte de una “operación policial de control de tráfico selectiva”, destinada a detectar y detener a inmigrantes indocumentados que circulan en vehículos. Durante la intervención, los agentes rodearon y acorralaron al sospechoso antes de que se produjeran los disparos.

Fuentes de ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) señalaron que la respuesta de los agentes fue conforme a los protocolos ante una amenaza inminente, y que se esperaba que ambos heridos sobrevivieran.