Científicos alertan sobre la “desestabilización acelerada” de la plataforma de hielo del glaciar Thwaites debido a vórtices que atraen corrientes cálidas.

Científicos que supervisan el llamado “glaciar del fin del mundo” en la Antártida aseguraron que la estructura está cerca de sufrir un colapso, ya que la plataforma de hielo del glaciar Thwaites ha presentado una 'desestabilización acelerada' en los últimos años.

Un nuevo estudio, citado en la revista Nature Geoscience, sugiere que se han detectado formaciones similares a tormentas ocultas bajo la superficie del glaciar, un hecho que podría acelerar su declive y ser devastador para la humanidad.

Los investigadores precisaron que el derretimiento del hielo en la capa superior del glaciar Thwaites provoca fracturas en la estructura helada. Estas fracturas, a su vez, crean rápidos vórtices debajo del hielo que atraen corrientes marinas cálidas.

Este efecto genera un círculo vicioso de derretimiento que acelera el daño al glaciar. Las formaciones de agua han generado las llamadas tormentas submarinas que han causado que el glaciar Thwaites haya perdido ya más de 600,000 millones de toneladas de hielo desde la década de 1980.

Mattia Poinelli, glacióloga de la Universidad de California en Irvine y autora principal del estudio, proporcionó un testimonio claro sobre el fenómeno: “Se ven exactamente como una tormenta. Son muy energéticos, por lo que hay un movimiento muy vertical y turbulento que ocurre cerca de la superficie”.

La glacióloga advirtió que las proyecciones a futuro son preocupantes, pues en un escenario con más agua caliente y mayor derretimiento, "probablemente veremos más de estos efectos en diferentes áreas de la Antártida".

El glaciar Thwaites, ubicado en la capa de hielo de la Antártida Occidental, tiene unos 120 kilómetros de ancho y cubre aproximadamente 199,000 kilómetros cuadrados. Su tamaño es comparable al de Gran Bretaña continental o al estado estadounidense de Florida.

Los científicos señalan que si el 'glaciar del fin del mundo' llega a derretirse por completo, el impacto sería un colapso en el nivel global del mar que tendría la capacidad de arrasar completamente con la ciudad de Nueva York. El derretimiento y los vórtices creados bajo el hielo son los principales factores que representan un riesgo enorme para la destrucción del glaciar.