Autoridades estadounidenses e israelíes confirmaron que el complot fue desbaratado por los servicios de seguridad mexicanos

Estados Unidos acusó este viernes a Irán de haber planeado el asesinato de la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, un intento que fue frustrado por autoridades mexicanas durante el verano de 2025, según confirmaron fuentes estadounidenses e israelíes.

"El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente" , declaró a Reuters un funcionario de Washington bajo condición de anonimato.

De acuerdo con reportes de Axios, el atentado habría sido organizado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, específicamente por la Unidad 11000 de la Fuerza Quds, un grupo señalado en otras ocasiones por planear ataques contra objetivos israelíes y judíos en diferentes partes del mundo.

Operación frustrada por seguridad mexicana

El plan para asesinar a la diplomática comenzó a gestarse a finales de 2024 y se mantuvo activo durante la primera mitad de 2025. Según fuentes consultadas por Axios, la operación fue dirigida por un agente iraní que pasó varios años reclutando colaboradores en América Latina desde la embajada de Irán en Venezuela, antes de regresar a Teherán.

El funcionario estadounidense explicó que no podía ofrecer más detalles sobre cómo fue frustrado el complot ni sobre las acciones específicas realizadas por los servicios de inteligencia. Sin embargo, aseguró que el caso se enmarca en una larga serie de intentos de ataques iraníes contra diplomáticos, periodistas y disidentes en distintas regiones del mundo.

"Esto no es más que el último de una larga historia de planes de ataque letales globales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que discrepe con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países en los que hay presencia iraní" , enfatizó el funcionario.

Israel agradece apoyo de México

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel emitió un comunicado en el que agradeció a las agencias de seguridad y la Policía mexicana por impedir el ataque.

"Agradecemos a los servicios de seguridad y la policía de México por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar al embajador de Israel" , señaló el portavoz Oren Marmorstein.

El diplomático añadió que la comunidad de inteligencia israelí “continuará trabajando incansablemente, en plena cooperación con las agencias de seguridad e inteligencia de todo el mundo, para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo”.

Antecedentes de operaciones iraníes

Diversos países occidentales han alertado sobre las actividades de la Guardia Revolucionaria Islámica fuera de Medio Oriente. En 2024, los servicios de inteligencia de Gran Bretaña y Suecia denunciaron que Teherán utilizaba a grupos criminales como intermediarios para ejecutar ataques violentos en sus territorios. Londres incluso afirmó haber desbaratado 20 complots vinculados a Irán desde 2022.

Una docena de gobiernos han condenado en los últimos años lo que describen como un aumento de operaciones de asesinato, secuestro y acoso organizadas por los servicios de inteligencia iraníes.

Israel, por su parte, ha sido uno de los principales blancos de esas acciones, en el contexto de una confrontación creciente con Irán que se intensificó tras los bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes en junio pasado.