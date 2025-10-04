La patrulla fue rodeada por 10 autos, entre ellos una mujer armada, que intentaron embestirlos.

Una mujer armada fue detenida tras un enfrentamiento con agentes federales en el sur de Chicago, luego de que una turba intentara agredirlos y embestirlos con vehículos, informaron autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Ataque a los agentes

El incidente ocurrió cerca de 39th Place y South Kedzie Avenue, cuando un grupo de agentes de la Patrulla Fronteriza realizaba su patrullaje rutinario. Según DHS, los agentes fueron rodeados por 10 vehículos que los bloquearon y fueron embestidos por la turba.

“Los oficiales salieron de su vehículo atrapado, cuando una sospechosa intentó atropellarlos, obligándolos a disparar en defensa propia” , indicó DHS, que calificó la situación como “en desarrollo” y confirmó la presencia de agentes del FBI en el lugar.

La mujer, ciudadana estadounidense, portaba un arma semiautomática y ya era conocida por la agencia federal por haber identificado públicamente a agentes y alentar ataques en su contra, señaló Tricia McLaughlin, portavoz del DHS.

Tras el tiroteo, la mujer se trasladó por sus propios medios a un hospital con múltiples heridas de bala, donde fue atendida y se encuentra en estado estable, según confirmó la portavoz del Departamento de Bomberos de Chicago.

Respuesta federal

“La mujer armada apareció en un boletín de inteligencia de CBP la semana pasada por doxear a agentes y publicar en línea: ‘Hey a toda mi banda, ataquemos a esos hijos de…’” , escribió McLaughlin en X (anteriormente Twitter).

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó el despliegue de más agentes especiales para controlar la situación.

“Hoy en Chicago, miembros de nuestras valientes fuerzas de seguridad fueron atacados, embestidos y rodeados por diez vehículos, incluyendo un atacante con un arma semiautomática. Estoy enviando más operaciones especiales para controlar la escena. Los refuerzos están en camino” , escribió Noem. “Si ven a un oficial de seguridad hoy, agradézcanles”, añadió.

Protestas

Tras la confrontación, una multitud se reunió para protestar la detención de la mujer, lo que llevó a los agentes federales a utilizar gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, reportó el Chicago Sun-Times.

El DHS informó que ataques similares con vehículos habían ocurrido días antes, como parte de un patrón de violencia contra agentes de inmigración en la ciudad, en medio de operativos recientes como la “Operation Midway Blitz”, dirigida a criminales indocumentados que, según la agencia, se aprovechaban de las políticas de santuario locales.

La portavoz del DHS también criticó al gobernador de Illinois, JB Pritzker, y a la policía local por no colaborar en el aseguramiento de la zona.