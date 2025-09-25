Video de agresión en corte migratoria de Nueva York provoca críticas contra ICE

Un video grabado en la corte migratoria de Nueva York se volvió viral tras mostrar el momento en que un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) empuja y derriba al suelo a una mujer ecuatoriana frente a sus hijos.





Así se ve el momento en el video

En la grabación se observa a la familia en medio de la audiencia cuando los agentes intentan llevarse al padre.

La esposa se aferra a él, mientras un oficial le grita: “¡Suelte, suelte señora!” y la jala del cabello.

El hombre insiste en que “no está haciendo nada”, pero los agentes lo separan de su familia.

WATCH: Illegal alien desperately holds onto to his wife and kids as they resist his arrest by masked ICE agents outside immigration courts in NYC



Agents are able to wrestle him away and escort him down the stairs to a processing center on another floor pic.twitter.com/KyNz7eYQ5a — Elaad Eliahu (@elaadeliahu) September 25, 2025

La hija rompe en llanto y la mujer implora entre lágrimas: “¡Por favor, lléveme a mí también!”.

Sin embargo, recibe un brusco empujón que la derriba frente a sus hijos.

The hysterical wife of the detained alien follows around and confronts the ICE agent who repeatedly tells her “adios” then two hand pushes and shoves the woman to the ground in front of her children. Court security is brought to remove the woman pic.twitter.com/Mxv31DvMPC — Elaad Eliahu (@elaadeliahu) September 25, 2025





Indignación en redes

Las imágenes generaron una ola de críticas en redes sociales. Organizaciones como los Socialistas Demócratas de América convocaron a una manifestación afuera de la corte con las consignas “ICE fuera de Nueva York” y “ICE fuera de nuestras cortes”.

El contralor de Nueva York, Brad Lander, también denunció el hecho.

“Ella no lo había tocado. No representaba ninguna amenaza. Tuvo que ser llevada al hospital”, señaló en X.

Además, Lander ligó el caso a otros incidentes recientes, como el ataque contra un centro de detención del ICE en Dallas que dejó un migrante muerto y dos heridos graves.

“Cada día, agentes encubiertos del ICE actúan violentamente contra nuestros vecinos, secuestrándolos ilegalmente y reteniéndolos en condiciones crueles e inhumanas”, advirtió.

Zohran Kwame Mamdani, aspirante demócrata a la alcaldía de Nueva York, calificó de “repugnante” la conducta del agente.

“El hecho de que el alcalde [Eric] Adams haya extendido la alfombra roja a ICE es una mancha para nuestra ciudad”, dijo.