Maria Niotis e Isabella Salas murieron atropelladas por un compañero de la escuela; tenía orden de restricción.

La comunidad de Cranford se encuentra consternada tras la muerte de dos adolescentes, María Niotis e Isabella Salas, de 17 años, quienes fueron atropelladas el lunes por la tarde mientras circulaban en un e-bike en un vecindario residencial.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:30 p.m. en la cuadra 40 de Burnside Avenue, donde la velocidad máxima es de 25 mph. Según autoridades locales, un Jeep negro 2021 con vidrios polarizados embistió a las jóvenes y luego huyó del lugar antes de abandonar el vehículo.

Ambas fueron trasladadas de urgencia a un hospital, donde fallecieron a consecuencia de las heridas.

Arresto del presunto responsable

La policía arrestó a un joven de 17 años de Garwood, vecino de Cranford, quien fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, informó CBS. La identidad del sospechoso no ha sido revelada debido a su minoría de edad.

Según allegados, el acusado había estado acosando a una de las víctimas, lo que llevó a la afectada a solicitar una orden de restricción.

“Ella presentó quejas y no se hizo nada”, dijo su amiga Tammy Carbajal a CBS 2. “Es simplemente una tragedia. Es simplemente una tragedia.”

Un vecino añadió que el joven estacionó fuera de la casa de la víctima durante tres meses antes del fatal atropello. No está claro cuál de las chicas fue el objetivo del conductor.

El jefe de policía de Westfield, Christopher Battiloro, quien reside en el vecindario, emitió un mensaje sobre el acusado:

“Como muchos de ustedes, estoy impactado, atónito y profundamente consternado por la pérdida horrenda de estas dos jóvenes, ocurrida en el municipio de Cranford el lunes por la noche. No solo mis oficiales y yo respondimos urgentemente a este incidente para ayudar a nuestros compañeros de policía en Cranford, sino que resido en el mismo vecindario donde ocurrió,” escribió.

Familiares y amigos recuerdan a las víctimas

Familiares describieron a María como amable y divertida, mientras que Isabella fue recordada como una alegría para quienes la rodeaban y una talentosa cantante. Amigos se reunieron en el lugar del accidente, convirtiéndolo en un memorial con flores, velas y globos.

“Estas chicas apenas empezaban a vivir. Ni siquiera habían comenzado realmente. Y esto es absolutamente horrible,” dijo Roxanne Russo, vecina.

La comunidad también ha mostrado interés en apoyar la investigación.

La fiscalía del condado de Union pidió a los vecinos revisar cámaras de seguridad y dash cams para encontrar imágenes del Jeep antes, durante o después del accidente.