Con alrededor de 75% de votos a favor, la asamblea de Tesla avaló un esquema de compensación en acciones para Elon Musk que podría alcanzar 1 billón de dólares si la empresa cumple metas de valuación y desempeño en los próximos años. La cifra superaría por mucho cualquier plan previo de la industria

La junta de accionistas de Tesla aprobó un nuevo paquete de compensación para el director general, Elon Musk, que podría valer hasta 1 billón de dólares en acciones si la automotriz alcanza objetivos de capitalización bursátil y operativos establecidos para la próxima década. De acuerdo con reportes de prensa, el plan obtuvo cerca del 75% de apoyo en la votación.

El esquema contempla la entrega escalonada de opciones/acciones condicionadas a hitos; su valuación máxima depende de que Tesla alcance una capitalización objetivo —medios la sitúan en niveles cercanos a 8.5 billones USD— además de metas financieras. La cifra colocaría el paquete como el más alto en la historia corporativa.

La decisión llega después de años de debate en torno a la remuneración de Musk. En 2018, Tesla ya había aprobado un plan sin salario fijo basado en opciones valorado entonces en 56 mil millones de dólares, cuya validez fue litigada en tribunales de Delaware. El nuevo esquema, por monto potencial, deja muy atrás aquel antecedente.

Tras el anuncio, Musk refrendó su visión de expandir la línea de negocio de robótica (Optimus) y afirmó que Tesla entra en una nueva etapa enfocada en automatización a gran escala.



