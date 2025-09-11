A través de un comunicado, la Oficina de Asuntos Públicos de la Academia de Estado Estados Unidos informó que la base se encuentra en estado de cierre por precaución.

La Academia Naval de Annapolis, ubicada en el estado de Maryland, Estados Unidos, se encuentra en cuarentena debido a ‘’informes de amenazas hechas a la Academia Naval’’ , aunque no se ha especificado los motivos.

A través de un comunicado, la Oficina de Asuntos Públicos de la Academia de Estado Estados Unidos informó que la base se encuentra en estado de cierre por precaución.

‘’Esta situación está en desarrollo y proporcionaremos información actualizada a medida que esté disponible’’ , se indica.

Los informes por parte de las autoridades señalan que el confinamiento comenzó alrededor de las 5:30 de la tarde de este jueves.





Universidad de Hampton suspende clases por posible amenaza

Por una posible amenaza, la Universidad de Hampton ha emitido un comunicado donde informa que se han cesado todas las actividades no esenciales con efecto inmediato, luego de recibir un aviso de una posible amenaza

Todas las actividades y clases del campus se cancelan el jueves 11 y el viernes 12 de septiembre, incluyendo todos los eventos y actividades deportivas.

Se pidió a la comunidad universitaria realizar sus reuniones de forma remota y a todos los estudiantes que se encuentren en el campus a minimizar sus desplazamientos, excepto para actividades esenciales.

Los estudiantes que residen fuera del campus no deberán acudir al campus en este momento.

Además, todo el personal no esencial, incluyendo profesores y personal administrativo, debe evacuar el campus inmediatamente. Se han implementado medidas de seguridad reforzadas en todo el campus.

"La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, profesores, personal y visitantes siguen siendo nuestra máxima prioridad" , se lee.

También otras universidades HBCU (Colegios y universidades históricamente negros) entraron en cuarentena desde la mañana de este jueves por amenazas no especificadas contra todos los campus: Universidad Estatal de Virginia, la Universidad del Sur y el A&M College, y la Universidad Bethune-Cookman.