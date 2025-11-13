Aficionados y especialistas podrán observar a simple vista la conjunción de Venus y Mercurio poco antes del amanecer del lunes 24 y martes 25 de noviembre.

Durante noviembre, el cielo ofrecerá una sucesión de eventos astronómicos. Entre ellos destaca la conjunción de Venus y Mercurio, observable a simple vista al amanecer de los días lunes 24 y martes 25 de noviembre de 2025 (zona America/Hermosillo), siempre que el clima y la visibilidad lo permitan.

De acuerdo con divulgadores y fuentes académicas nacionales, la ventana de observación será breve: aprox. 30 minutos antes de la salida del Sol y por solo unos minutos.

Ambos planetas aparecerán muy cercanos en el horizonte este, separados por poco más de 1°. Para referencia de brillo, Venus alcanzará una magnitud de –3.9 y Mercurio alrededor de +1.9, por lo que el lucero del alba será el más evidente.

La conjunción ocurre cuando, vistos desde la Tierra, dos planetas aparecen muy próximos en el cielo —aunque sus distancias reales sigan siendo enormes—.

En el caso de Venus y Mercurio, estas aproximaciones llaman la atención porque, por su cercanía al Sol, rara vez se observan simultáneamente con facilidad.

Recomendaciones de observación

Elegir un sitio despejado con vista franca al horizonte este y baja contaminación lumínica

y baja contaminación lumínica Llegar 20 minutos antes del horario estimado; usar apps astronómicas para ubicar los astros

Llevar ropa abrigada y evitar luces directas para favorecer la adaptación nocturna

No mirar al Sol cuando comience a salir; detén la observación en ese momento

Binoculares o un pequeño telescopio no son indispensables, pero ofrecen más detalle

Además de la conjunción, noviembre incluye lluvias de meteoros y la oposición de Urano, con condiciones propicias por cielos fríos y despejados en varias regiones del país.