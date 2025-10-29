El trabajo incluye la figura de San Judas Tadeo pintada a mano en las uñas, junto a decoraciones maximalistas con pedrería Swarovski.

San Judas Tadeo, conocido como el “santo de las causas imposibles” y uno de los más venerados en México, volvió a ser noticia, pero esta vez por un homenaje realizado en en 2024. Una mujer gastó 11 mil pesos en una manicura con un diseñopoco convencional: uñas decoradas con el rostro del santo y pedrería maximalista.

El trabajo fue realizado por la manicurista Paulina Gutiérrez (@paulinagutierreznails), localizada en Colima, y se volvió viral en TikTok una vez más, justo a tiempo para el día 28 de Octubre. Actualmente, la publicación que muestra el proceso del original diseño, cuenta con más de 22.5 millones de vistas y más de 16 mil comentarios.

Un diseño viral para TikTok



En las imágenes compartidas el año pasado se puede ver cómo la figura de San Judas Tadeo fue pintada a mano y acompañada de decoraciones con pedrería Swarovski. La manicurista describió el trabajo como “las verdaderas uñas buchonas”.

De acuerdo con el video, el proceso del diseño incluyó materiales y técnicas con un valor de miles de pesos cada una, que combinadas sumaron un sorprendente total de 10 mil pesos.

Manicura básica: 500 pesos.

500 pesos. Encapsulado: 1,500 pesos.

1,500 pesos. D iseño artístico de San Judas: 2,500 pesos por mano.

2,500 pesos por mano. Aplicación de bisutería Swarovski: 3,500 pesos adicionales.

Por si fuera poco, la clienta satisfecha dejó a Paulina una propina de mil pesos adicionales. El trabajo tomó más de 10 horas y se realizó un domingo, día en que la manicurista normalmente no atiende, según comentó en su publicación.

Críticas en los comentarios

El video generó comentarios de todo tipo. Algunos criticaron el precio y el estilo maximalista, mientras que otros destacaron la habilidad de la artista y el valor de los materiales utilizados.