La temporada invernal en México impulsa el consumo de este fruto tradicional, el cual posee propiedades que fortalecen el sistema inmunológico y regulan la glucosa; su preparación en bebida caliente ofrece una opción nutricional.

El consumo de tejocotes aumenta significativamente en México durante los meses de noviembre y diciembre. Este fruto figura como un elemento central en la preparación del ponche y como contenido tradicional de las piñatas. A pesar de su popularidad estacional, el sabor del fruto al natural no siempre resulta del agrado general, lo que genera la búsqueda de alternativas para su ingesta.

Una opción viable para incorporar este alimento a la dieta es la elaboración de atole de tejocote. Esta preparación permite aprovechar el aporte nutricional del fruto mediante una bebida caliente, omitiendo el uso de azúcar añadida para mantener un perfil saludable.

<single-image data-is-interactive="false"> </single-image>

La Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera publica que los tejocotes contienen un alto valor nutricional. Entre sus componentes destacan el calcio, hierro, vitamina C y complejo B. El consumo de este fruto favorece la coagulación sanguínea, disminuye los niveles de glucosa en la sangre y fortalece el sistema inmunológico.





Preparación detallada

La receta requiere un tiempo total de aproximadamente 40 minutos. Este lapso se divide en 20 minutos para la cocción de los frutos, 10 minutos para el pelado y procesamiento, y 10 minutos para la elaboración final de la bebida.

Los ingredientes necesarios son:

1 litro de agua

1 raja de canela (o canela molida )

(o ) 300 gramos de tejocotes

2 cucharadas de fécula de maíz

2 cucharadas de canela molida

El proceso inicia llevando a ebullición un litro de agua junto con la raja de canela en una cacerola mediana. Al hervir el agua, se agregan los tejocotes y se cocinan entre 15 y 20 minutos, o hasta que la piel comience a desprenderse. Posteriormente, se escurren los frutos, se pelan y se retiran los huesos.

La pulpa obtenida se coloca en la licuadora con una taza del agua de cocción y se procesa hasta obtener un puré homogéneo. Este puré se regresa a la olla junto con el resto del agua y la canela molida, manteniéndolo a fuego medio-bajo.

Aporte nutrimental

Para espesar la mezcla, se disuelven dos cucharadas de fécula de maíz en media taza de agua fría. Esta solución se incorpora al atole en forma de hilo, removiendo constantemente para evitar la formación de grumos. La cocción continúa a fuego bajo por un periodo de 8 a 10 minutos hasta alcanzar la consistencia deseada.

El rendimiento de esta receta es de aproximadamente 4 porciones medianas. Cada porción aporta un estimado de 75 calorías, 0.2 gramos de grasas, 18 gramos de carbohidratos y 8 gramos de azúcares provenientes naturalmente del tejocote. También ofrece 0.5 gramos de proteínas. Los valores pueden variar según los ingredientes específicos.

La conservación del atole es posible en refrigeración, en un recipiente cerrado, hasta por 3 días. Para su consumo posterior, se debe recalentar a fuego bajo, añadiendo agua si la textura lo requiere. El tejocote permanece como un recurso accesible para fortalecer el organismo durante la temporada invernal.