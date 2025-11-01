Un hombre en situación de calle honra a sus seres queridos con un altar que refleja el verdadero significado de la tradición mexicana.

Cientos de miles de usuarios de TikTok se han conmovido y celebrado un video protagonizado por una persona en aparente situación de calle, quien colocó una ofrenda improvisada para honrar a sus fallecidos.

Un altar de muertos improvisado

En un trozo de cartón, el hombre escribió múltiples nombres de sus seres queridos ya fallecidos. Debajo colocó veladoras encendidas, calaveritas de azúcar, flores de cempasúchil y fruta, todo dispuesto cuidadosamente sobre un mantel con motivos de Día de Muertos.

Usuarios de la plataforma remarcaron que, aunque no contara con fotografías de sus difuntos, el hecho de anotar sus nombres demuestra un profundo deseo de recordarlos y mantener viva su memoria.

Inspira solidaridad entre usuarios

La publicación no solo despertó admiración, sino también solidaridad. Varias personas preguntaron por la ubicación del altar para poder llevarle objetos y apoyarlo, con la intención de que su ofrenda creciera con nuevas ofrendas y detalles. Hasta el momento, el clip compartido por el usuario breendams96, acumula cerca de 457,000 ‘me gusta’ y más de mil comentarios en la red social.

El Heraldo de México verificó que la ofrenda se encuentra junto al puente de Eje 5 Norte, que cruza sobre Insurgentes Norte, en la esquina con Montevideo.

“Me partió el corazón”, escribió uno de los internautas que aseguró haber visto el homenaje.