Los gatos que viven en interiores tienden al sedentarismo y a ganar peso con facilidad. Ajustar su dieta, promover la actividad y elegir alimentos formulados para sus necesidades ayuda a prevenir obesidad y enfermedades asociadas.

Los gatos indoor disfrutan de una vida protegida de los peligros del exterior, una vida plácida y llena de mimos. Sin embargo, a diferencia de sus ancestros cazadores, los gatos de interior no necesitan patrullar ni perseguir a sus presas; por lo tanto, su gasto energético no tiene punto de comparación. Por lo general, estos gatos pasan su día durmiendo, acicalándose o buscando el regazo más cómodo.

Y al igual que sucede en los humanos, un bajo nivel de actividad combinado con un acceso constante a la comida hace que la ganancia de peso se vuelva un problema. Y es por ello que la prevención de la obesidad en gatos empieza por comprender que, después de que su estilo de vida cambió, su dieta también tiene que hacerlo.

De igual forma, no se trata de estética, sino de la prevención de problemas de salud graves. Un gato rechoncho puede verse adorable, pero es el escenario perfecto para desarrollar diabetes, problemas articulares, trastornos urinarios y, en general, una menor esperanza de vida.

El cambio en su dieta es la mejor forma de demostrar cariño

Se debe ofrecer una comida para gatos formulada específicamente para sus necesidades; esta debe tener un buen control sobre las calorías, pero, al mismo tiempo, brindar todos los nutrientes necesarios para mantener su masa muscular sin que se acumule grasa.

Para aquellos gatos un poco más quisquillosos con su dieta, una buena forma de nutrirlos y estimular su interés es por medio de aderezos para croquetas bajos en calorías, ya que brindarán un sabor al que no podrá resistirse mientras reciben un beneficio nutritivo y así se acostumbran a una nueva alimentación.

¿Qué debe tener una dieta para gatos indoor?

Como mencionamos, se necesita una menor cantidad de calorías por ración, pues, debido a su bajo gasto energético, se logrará ayudar al control de peso del gato. Sin embargo, no pueden ser calorías vacías, deben contener proteínas para mantener su masa muscular y, por supuesto, todo esto debe proveer de ingredientes de alta digestibilidad, de forma que se pueda aprovechar hasta cada miligramo de nutriente.

Por lo general, los alimentos para gatos indoor cuentan con un alto contenido de fibra, lo que hace que se sientan saciados por más tiempo y, con ello, se reduce la ansiedad por la comida. Eso sin mencionar que mejoran el tránsito intestinal y ayudan a evitar la formación de bolas de pelo.

Por último, para garantizar su estética, cuentan con omega-3 y 6, ácidos grasos esenciales que le ayudarán a mantener una piel sana y un pelaje brillante, y al mismo tiempo, se fortalece su sistema inmunológico gracias a su poder antioxidante.

Elige la marca de croquetas adecuada para tu gato

Por suerte, hay marcas que están realmente comprometidas con la calidad de sus ingredientes y el bienestar del animal. Maka, sin duda, es una de estas. Esta marca forma parte de PROAN, una de las empresas de proteína animal más destacadas a nivel global.

La fórmula de sus alimentos cumple con todas las características que se necesitan para cumplir con los requisitos nutricionales que se han mencionado: ingredientes de alta calidad que proporcionan una nutrición óptima y mantener el peso de los gatos indoor.

Además, el compromiso de Maka va más allá del producto, ya que a través de Chantli, su laboratorio de impacto social, la marca evalúa la digestibilidad y los beneficios de sus alimentos en mascotas rescatadas, asegurando que cada croqueta no solo sea deliciosa, sino científicamente validada para mejorar su calidad de vida.

No se debe permitir que el sedentarismo defina la salud de tu compañero felino. Simplemente, se debe supervisar su alimentación, promover el juego y la actividad en general y, por supuesto, saciar sus necesidades nutricionales. Así podrás combatir eficazmente el sobrepeso en gastos indoor.