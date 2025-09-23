Creador de contenido se vuelve viral por su bizarra propuesta para no pagar renta en un departamento

En redes sociales se ha vuelto viral la propuesta de un influencer que intentó conseguir un departamento sin pagar renta, ofreciendo a cambio publicar historias en sus distintas plataformas.

Algunos influencers buscan compensaciones a través de productos o servicios en lugar de dinero, una práctica común en sectores como gastronomía, moda o gimnasios, pero que en este caso llevó la propuesta a un nivel insólito.





"Su ustedes me dan un depa, yo puedo subir dos historias al día"

El intercambio comenzó cuando un usuario publicó un departamento en Querétaro en un portal de alquiler. El influencer, cuya identidad no se ha revelado, contactó al arrendador vía WhatsApp explicando su propuesta:

Buenas tardes, soy creador de contenido en distintas redes sociales, en IG tengo más de cien mil seguidores, en TikTok casi cincuenta mil, en Facebook más de veinte mil, las historias de mi WA las ven al menos 500 personas.



El creador de contenido buscaba un departamento "pequeño" de una o dos recámaras y ofreció:

"Si ustedes me dan un depa o duplex yo puedo publicar dos historias al día en mis distintas redes sociales, durante todo el tiempo que duraría un crédito hipotecario", y agregó que "si están interesados me dicen, si gustan primero les mando link de mis RS para que corroboren que es verdad. Hacemos contrato notariado y todo para que no tengan desconfianza."

La respuesta del arrendador fue breve y directa: “?”.





Redes sociales reaccionan con humor

La conversación fue compartida en la cuenta de X Indie 505 y rápidamente alcanzó 2,3 millones de visualizaciones, además de miles de comentarios que criticaban la petición.

Entre las reacciones más destacadas se leían comentarios como:

“Antes pedían comer o cenar gratis, ahora casas”

“Me encanta que tengan la percepción de la realidad tan alterada que crean que un par de historias por día reemplazan un crédito hipotecario”

“30 años mínimo haciéndole la publicidad”, en referencia al tiempo que tomaría cubrir un crédito hipotecario con historias diarias.

“O sea que este iba a pasar como 15-20 años haciendo historias dos veces a la semana o tal vez no está muy enterado de cómo funciona una hipoteca”

“Que pedo con la gente que quiere todo regalado, no m*men, las cosas cuestan un ch**go (sic)”