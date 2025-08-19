El uso de fundas magnéticas ha ganado popularidad en los últimos años en los Estados Unidos, luego de que varios estados hayan prohibido el uso de dispositivos electrónicos durante las clases.

Diversas escuelas en los Estados Unidos (EUA) han implementado una nueva forma para evitar el uso de teléfonos celulares al interior de los salones de clases, y de esta manera que no se vuelva en un distractor.

El uso de fundas magnéticas ha ganado popularidad en los últimos años en los Estados Unidos, luego de que varios estados hayan prohibido el uso de dispositivos electrónicos durante las clases.

¿Qué son las fundas magnéticas?

Son un tipo de empaque de neopreno de color gris sellado con un imán fabricado por la empresa local ‘Yondr’, cuyo producto principal es el Yondr Pouch, que permite llevar el teléfono consigo, evitando su uso en entornos específicos como las escuelas, juzgados y salas de evento.

De acuerdo a un reportaje de Ángeles Times, unos 200 centros educativos en la ciudad han optado por este tipo de fundas.

Los docentes han reportado mejoras en la concentración y el comportamiento de los alumnos.

Además, han destacado el uso de estos artículos y han señalado que es lo mejor que le ha pasado a la educación "desde la invención de los teléfonos celulares" .