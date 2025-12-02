Usuarios de todo el mundo esperan la llegada del Spotify Wrapped, el resumen anual que muestra sus canciones, artistas y hábitos musicales.

Los usuarios de Spotify ya se preparan para uno de los momentos más esperados del año: la llegada del Spotify Wrapped 2025, el resumen musical que revela cuáles fueron sus artistas, canciones y géneros más escuchados durante los últimos 12 meses.

Este recuento se ha convertido en una tradición que domina las redes sociales, donde miles de personas, incluidos celebridades, influencers y músicos, comparten orgullosamente sus estadísticas anuales.

¿Cuándo estará disponible el Spotify Wrapped 2025?

Aunque Spotify aún no ha confirmado la fecha exacta, todo apunta a que el Wrapped estará disponible mañana 3 de diciembre, desde primeras horas del día.

En sus redes sociales, la plataforma ya comenzó a invitar a los usuarios a actualizar la aplicación y “prepararse para el emocionante Wrapped Day”, lo que refuerza la expectativa de que el lanzamiento será inminente.

Por ello, se recomienda estar atento a la app, pues el resumen puede activarse en cualquier momento.

¿Cómo consultar tu Spotify Wrapped?

Acceder a tu Wrapped es muy sencillo: