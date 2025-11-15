La prenda retoma la estética de la captura del capo en 1993 y provoca acusaciones de “apología al narco” en redes sociales.

La moda mexicana quedó en el centro de una controversia luego de que la marca Barragán lanzara una chamarra blanca inspirada en la que Joaquín “El Chapo” Guzmán usó durante su primera captura en 1993.

La prenda fue presentada en redes con un fondo similar al del penal de Altiplano. Minutos después, la marca difundió un video generado con inteligencia artificial donde aparece la versión joven del capo usando la chamarra y mostrando el pecho ensangrentado.

El diseño no es idéntico al original pero, por un costo de 6 mil pesos mexicanos, mantiene un claro parecido. Además, incluye un forro interno con una gran mancha roja que simula sangre, colocada justo donde normalmente va la etiqueta.

Acusaciones de “apología al narco”

La marca, conocida por su estilo posmoderno y campañas provocativas, no logró conectar con el público esta vez. Para muchos, la propuesta fue vista como “apología al narco” y “glamurización del crimen organizado”.

“Yo entiendo la irreverencia de la marca, pero hacer apología del narco, glorificar la violencia, las miles de familias que destruyó, no es cool”, escribió un usuario en un tuit que rápidamente se viralizó.

La marca mexicana Barragán lanzó una chamarra “destressed” con una marca de sangre en el forro y Joaquín Guzmán Loera usándola en IA. Yo entiendo la irreverencia de la marca pero hacer apología del narco,glorificar la violencia , las miles de familias que destruyó, no es “cool” pic.twitter.com/1ocaLePa4x — Manumanito (@manumanito) November 14, 2025

Otros optaron por la burla: “Aparte está bien c*lera”, “Obviamente que los nacos iban a usar IA para promocionarla”, “Qué vergüenza que la cultura mexicana sea esto”.

Aún después de la fuerte reacción negativa, en su cuenta permanece la publicación original con los comentarios desactivados. Además, esta mañana Barragan compartió un video donde se muestra al noticiero de Imagen TV hablando sobre la controversia.