La icónica saga de Marty McFly y el Doc Brown sigue vigente casi 40 años después, y cada 21 de octubre se celebra su viaje al futuro.

Cada 21 de octubre se conmemora el Día de “Back to the Future”, una fecha que recuerda un momento de ficción que dejó huella en la cultura popular. Esta jornada tiene su origen en la segunda entrega de la saga, cuando el joven Marty McFly y su mentor, el Dr. Emmett Brown, viajan al 21 de octubre de 2015 a bordo del icónico DeLorean.

Un viaje que marcó la historia del cine

La saga comenzó en 1985 con la película “Volver al Futuro”, protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, y con la participación del emblemático auto DeLorean. La trama sigue a Marty McFly, un adolescente que, tras un accidente durante la prueba de una máquina del tiempo, viaja 30 años al pasado. Allí se encuentra con sus padres mucho antes de su concepción, provocando una serie de eventos que podrían cambiar su propio futuro.

El éxito de la primera película, que recaudó 388,8 millones de dólares con una inversión inicial de 18 millones, impulsó la creación de secuelas que completaron la trilogía:

Volver al Futuro 2 (1989): 336 millones de dólares en taquilla.

336 millones de dólares en taquilla. Volver al Futuro 3 (1990): 246 millones de dólares recaudados.

La saga se convirtió en un fenómeno global, con proyecciones, atracciones temáticas en parques como Universal Studios Florida y una vigencia que perdura en streaming y canales de cable casi 40 años después.

El proyecto no fue sencillo de llevar a la pantalla. El guion de Robert Zemeckis y Bob Gale fue rechazado 44 veces antes de encontrar el respaldo de Steven Spielberg. La combinación de humor, aventura y ciencia ficción resultó irresistible para el público, convirtiendo la trilogía en un referente cultural y cinematográfico.

La banda sonora, a cargo de Alan Silvestri, y canciones como The Power of Love de Huey Lewis & The News, también contribuyeron a la popularidad de la saga, creando un legado que trasciende generaciones.

El origen del Día de “Volver al Futuro”

La fecha del 21 de octubre se eligió por un momento clave en la trama de “Back to the Future Part II”: Marty y el Doc viajan desde 1985 hasta ese día en 2015 para evitar que el hijo de Marty enfrente problemas legales. La icónica escena del tablero del DeLorean marcando la fecha se convirtió en símbolo de la saga y, desde 2015, fanáticos de todo el mundo celebran el “Back to the Future Day” con memes, recuerdos y eventos temáticos.

Cada 21 de octubre los fanáticos: