Arturo Zaldívar aseguró que la reforma a la Ley de Amparo no restringe derechos ni dificulta el acceso a la justicia. Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que la iniciativa busca agilizar procesos, incorporar justicia digital y clarificar la figura de interés legítimo.

El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, negó que la reforma a la Ley de Amparo tenga un carácter restrictivo. Durante un evento en Palacio Nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que la propuesta pretende modernizar el juicio de amparo y hacerlo más eficaz.

“Hay que aclarar porque se está reiterando una narrativa de que esta reforma al amparo es regresiva y busca limitar el acceso de defensa de las y los mexicanos. Esto es absolutamente falso. Se busca hacer un juicio de amparo más ágil, más eficaz, tecnológico, donde haya una justicia digital”, afirmó.

Zaldívar recalcó que el proyecto no restringe ni dificulta el acceso de la ciudadanía a este recurso legal. Añadió que la iniciativa incorpora la figura del interés legítimo con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de facilitar su aplicación.

“Ni se limita ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo. Esto es muy importante tenerlo presente”, reiteró.

El amparo es un recurso judicial diseñado para proteger los derechos constitucionales de las personas frente a actos de autoridad. En las últimas semanas, diversos sectores habían expresado preocupación sobre un posible retroceso en su alcance con la reforma planteada.



