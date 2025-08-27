Segundos después de que terminara la sesión, cerca de las 15:20 horas, el priista encaró a Fernández Noroña, todavía presidente de la Cámara Alta, por no autorizar darle la palabra.

Tras una sesión con cruces de señalamientos entre Morena, el PRI y PAN, en la tribuna la Comisión Permanente terminó entre golpes que inició el priista Alejandro Moreno Cárdenas, 'Alito', en contra del morenista Gerardo Fernández Noroña.

Segundos después de que terminara la sesión, cerca de las 15:20 horas, el priista encaró a Fernández Noroña, todavía presidente de la Cámara Alta, por no autorizar darle la palabra.

Inmediatamente pasaron de los gritos a los manotazos y reiterados empujones, a los cuales se unieron distintos legisladores, tanto de la oposición como de la bancada oficial.

Minutos antes, la oposición recriminó a Morena por querer distraer, con cortinas de humo, los escándalos de enriquecimiento de algunos de sus cuadros y de la complicidad con el narco.