AMLO asegura no promover denuncias contra expresidentes

El presidente de México afirmó que no detendrá los procesos judiciales en contra de expresidentes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no promueve ninguna denuncia contra los expresidentes de México, y señaló que no detendrá los procesos judiciales que inicie en su contra la Fiscalía General de la República (FGR).

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que la FGR es autónoma y manifestó que justicia es también la no repetición.

Ya no es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo, con el Presidente, yo no estoy promoviendo esas denuncias, existen; si hay pruebas, la Fiscalía, que es autónoma, va a actuar, los jueces, yo lo que creo es que es justicia también la no repetición Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

López Obrador aseguró que el número de denuncias presentadas son las que ya explicó anteriormente Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) y las que puede dar a conocer la Fiscalía, "que espero no tenga problema decir cuántas hay en contra de los expresidentes y su estatus" .

El presidente López Obrador afirmó que su gobierno no será cómplice, porque, aseguró, es lo que quisieran sus adversarios.

"No podemos ser cómplices nosotros, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, el tener elementos para decir: ‘Son iguales’ .

"No, no somos iguales, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Yo estoy aquí por decisión del pueblo de México, a mí no me ayudaron los medios de comunicación, no me ayudaron los potentados; al contrario, yo padecí de los potentados, no de todos, pero sí de los más representativos" , comentó.