El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue expulsado de Paraguay y su traslado a México presentó ajustes en la ruta aérea.

El vuelo que traslada a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como operador criminal ligado al CJNG y La Barredora, modificó en dos ocasiones su itinerario.

De acuerdo con plataformas de rastreo como FlightAware, la aeronave con matrícula XB-NWD, operada por la Fiscalía General de la República (FGR), despegó desde Asunción, Paraguay, y se dirige a México con una escala técnica prevista en Tapachula, Chiapas.

Inicialmente se esperaba su arribo la noche del 18 de septiembre; sin embargo, los reportes ajustaron la hora a la mañana del jueves 19. Autoridades aclararon que en Tapachula solo cargará combustible antes de continuar hacia el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano, en el Estado de México.

Bermúdez Requena, identificado también como “Comandante H” o “El Abuelo”, fue detenido el 12 de septiembre en las afueras de Asunción durante un operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). En la residencia donde se ocultaba se hallaron joyas, efectivo y bienes de lujo.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, advirtió que “Paraguay no será refugio de criminales”. Tras confirmar que su ingreso al país fue irregular, el gobierno paraguayo notificó a México la decisión de expulsarlo bajo custodia.

Proceso judicial en México

El exfuncionario fue secretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López Hernández, hoy senador. En México enfrenta acusaciones por asociación delictuosa, narcotráfico, secuestro exprés y extorsión.

“Vamos a seguir firmes: justicia, cero encubrimiento y cero complicidades. Ese es el compromiso con el pueblo de México”, aseguró Adán Augusto al ser cuestionado sobre el caso.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Instituto Nacional de Migración (INM), coordinaron el traslado del detenido desde Paraguay.