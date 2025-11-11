Un pasajero que se tornó agresivo provocó la activación de protocolos de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Monterrey; fue detenido por la Guardia Nacional.

La noche de este martes 11 de noviembre, un vuelo de la aerolínea Volaris que cubría la ruta Tijuana–Veracruz tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, luego de que un pasajero amenazara con la presunta presencia de una bomba a bordo.

El incidente obligó al cierre temporal de la Terminal A de la terminal aérea, ubicada en el municipio de Apodaca, donde se activaron los protocolos de emergencia y se desplegó un operativo de seguridad con apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y el Cuerpo de Rescate del aeropuerto.

De acuerdo con los primeros reportes, el vuelo VO3382 desvió su ruta después de que uno de los pasajeros se tornara agresivo y emitiera una amenaza verbal sobre la existencia de un explosivo, además de mencionar que portaba un arma de fuego. Ante la alerta, el capitán decidió aterrizar en Monterrey para atender la emergencia.

?? Informamos que el Aeropuerto Internacional de Monterrey ha permanecido operando con normalidad durante la atención del vuelo VOI3382 procedente de Tijuana con destino a Veracruz. — Aeropuerto Internacional de Monterrey (@AeropuertoDeMTY) November 12, 2025

El avión fue dirigido a una zona alejada de la terminal de pasajeros mientras personal especializado realizaba la inspección correspondiente. Tras una revisión exhaustiva, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma y no se encontraron explosivos ni armas.

El Aeropuerto Internacional de Monterrey informó en sus redes sociales que las operaciones continuaron con normalidad una vez concluido el procedimiento de seguridad, el cual se prolongó alrededor de 45 minutos.

Por su parte, la aerolínea Volaris explicó en un comunicado que el pasajero había mostrado un comportamiento disruptivo y que, aunque la tripulación y los demás pasajeros lograron controlarlo, el vuelo fue desviado conforme a los protocolos establecidos.

El pasajero fue detenido al aterrizar y quedó a disposición de las autoridades federales para las investigaciones correspondientes. Ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido.

Comunicado emitido por Volaris en sus redes sociales.