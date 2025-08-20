El meteorólogo José Martín Cortés advierte que México experimentará un otoño con más lluvias y ciclones, seguido de un invierno más frío y húmedo, debido a los efectos del Vórtice Polar y un breve episodio de La Niña.

De acuerdo con el meteorólogo José Martín Cortés, el Vórtice Polar comenzará a consolidarse hacia finales de agosto, lo que marcará un cambio importante en la circulación atmosférica del Polo Norte.

Este fenómeno, que concentra el aire frío de la región ártica, suele desplazar masas de aire hacia latitudes medias, lo que incrementa la probabilidad de inviernos más fríos en países como México.

“El vórtice polar es la circulación de viento circumpolar, de escala planetaria, ubicada en latitudes medias o altas. Se debe a la diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos”, explican especialistas de la red de meteorólogos Meteored.

Breve periodo de La Niña

Además del Vórtice Polar, Cortés señaló que se espera la influencia de un corto episodio de La Niña, aun cuando persiste la llamada Fase Neutra, es decir, la ausencia de condiciones claras de El Niño o La Niña.

Este escenario, según el especialista, podría derivar en:

Otoño: más fresco, con incremento de lluvias y ciclones

y ciclones Invierno: más frío y húmedo, aunque con posibles intervalos de calor y sequedad

Impacto en México

El pronóstico advierte que, aunque la Fase Neutra sigue predominando, la combinación con La Niña y el Vórtice Polar puede generar un otoño más lluvioso de lo habitual y un invierno con temperaturas más bajas en gran parte del país.

“El panorama es complejo si no se establecen de forma clara los fenómenos; sin embargo, lo más probable es que se presenten más lluvias y frío de lo normal”, puntualizó Cortés.