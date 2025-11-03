Grecia Quiroz, viuda del alcalde asesinado, pidió manifestarse con respeto y sin vandalismo, mientras en Apatzingán el Palacio Municipal fue incendiado por manifestantes.

Las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, continuaron este lunes con nuevos hechos de violencia en Apatzingán, donde manifestantes incendiaron el Palacio Municipal y exigieron la renuncia de la alcaldesa morenista Fanny Arreola Pichardo.

La movilización fue convocada para exigir justicia por el homicidio de Manzo y del líder limonero Bernardo Bravo. Durante la marcha, los inconformes rompieron vidrios, puertas y accedieron al edificio, donde prendieron fuego en la planta baja y lanzaron mobiliario desde el balcón principal, de acuerdo con reportes locales.

#Ahora | La noche de este lunes, se llevan a cabo protestas en Apatzingán, Michoacán, por el asesinato de Carlos Manzo y el líder limonero Bernardo Bravo.



Los manifestantes vandalizaron y quemaron el palacio municipal.



: Raúl Solórzano pic.twitter.com/5YEnlmarkW — Animal Político (@Pajaropolitico) November 4, 2025

Los manifestantes también incendiaron ofrendas y adornos del Día de Muertos colocados en la plaza central. En el balcón del Palacio colgaron una manta para exigir la dimisión de la presidenta municipal y lanzaron consignas contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Tras varios minutos sin presencia policial, elementos de la Fuerza Civil arribaron al sitio para dispersar a los asistentes y controlar las llamas. Un camión de bomberos y unidades médicas acudieron al área; hasta el cierre de esta edición no se reportaron personas heridas ni detenidas.

Vandalizan y prenden fuego al palacio municipal de Apatzingán.



Hay furia y enojo en todo Michoacán por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. pic.twitter.com/LkIivWgMtP — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 4, 2025

Los disturbios en Apatzingán se suman a los ocurridos desde el domingo en Morelia, donde grupos de manifestantes irrumpieron en el Palacio de Gobierno, causando destrozos y enfrentamientos con policías antimotines. Este lunes, una nueva jornada de protestas frente a esa sede dejó al menos tres estudiantes detenidos, dos heridos y cinco agentes lesionados.

Te puede interesar Homicidio del alcalde de Uruapan desata marcha y toma del Palacio en Morelia

Ante la creciente violencia, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y presidenta honoraria del DIF de Uruapan, hizo un llamado a la calma y pidió no desvirtuar la causa por la que luchaba su esposo.

"Quiero decirles que a él no le hubiese gustado. Su lucha no iba encaminada hacia hechos violentos. Siempre fue pacífica y civilizada, y él estuvo en contra de la violencia" , expresó Quiroz en un video difundido en redes sociales.

La también viuda del edil agradeció las muestras de apoyo recibidas, pero advirtió que el Movimiento del Sombrero, fundado por Manzo, "continuará sin caer en el vandalismo ni afectar a terceras personas".

"Les pido que no se manifiesten de forma desordenada ni perjudiquen a ciudadanos trabajadores" , dijo.

Mensaje de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo:



- "Están sucediendo algunas cosas que a él no le hubiese gustado...o que su lucha no va encaminada a hechos violentos".



- "Vamos a pedir justicia para Carlos pero les pido a los ciudadanos que están cayendo en tema de vandalismo… pic.twitter.com/cy7CN0KhsQ — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) November 4, 2025

Añadió que en los próximos días informará sobre el estado de gobernabilidad en el municipio y el futuro del movimiento independiente que encabezó su esposo.

Las autoridades estatales no han emitido nuevos comunicados sobre las investigaciones del asesinato ni sobre los daños registrados en las sedes gubernamentales tomadas durante las protestas.