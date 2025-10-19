La visita que hace la mandataria es parte de su sexto día de recorridos en territorio, en las zonas afectadas por las intensas lluvias de la semana pasada.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) visita este domingo el refugio temporal de El Carrizal en Pantepec, Puebla.

La visita que hace la mandataria es parte de su sexto día de recorridos en territorio, en las zonas afectadas por las intensas lluvias de la semana pasada.

En un video difundido en redes sociales, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que Sheinbaum estaría haciendo recorridos por los municipios más afectados en esta entidad.

"Hoy nuestra presidenta Claudia Sheinbaum estará en Pantepec, nuevamente en una visita en la zona de desastre. Va a revisar unos puentes" .

"Le agradecemos todo el apoyo que nos ha enviado a Puebla, a las diferentes zonas. Ayer estuvimos en Patla, también revisando un puente" , expuso Armenta.

Ayer, en su recorrido por los municipios afectados en el estado de Hidalgo, Sheinbaum reconoció que, a siete días de que cesaron las lluvias torrenciales que han dejado casi 80 muertos, hay poblaciones que siguen aisladas por la destrucción de caminos.

"Lo primero y lo más importante es abrir los caminos para que pueda llegar bien toda la ayuda. Me informan que hace rato se abrió un camino por Puebla" , refirió, acompañada por el gobernador Julio Menchaca.

En un discurso con altavoz, rodeada por cientos de pobladores, Sheinbaum aseguró que ya llegó a la localidad una brigada de trabajadores de la Secretaría del Bienestar y prometió que les llegará un primer apoyo esta semana, antes de que se realice un censo.