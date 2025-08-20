El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos advirtió que los solicitantes de visa que publiquen contenido considerado antiestadounidense, terrorista o antisemita en redes sociales pueden ver rechazado su trámite o incluso enfrentar deportación.

El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha intensificado los requisitos para expedir visas y permisos de residencia.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), ahora los consulados podrán revisar redes sociales de los solicitantes y negar el trámite si encuentran publicaciones que “generen desconfianza”.

Según el Manual de Políticas de Uscis, se consideran factores abrumadoramente negativos los siguientes:

Publicaciones con mensajes antiestadounidenses

Expresiones terroristas

Contenido antisemita

Participación en organizaciones que promuevan ideologías contrarias a Estados Unidos

La agencia advirtió que estas medidas aplican tanto para quienes solicitan una visa de ingreso, como para quienes piden el ajuste de estatus (green card) o algún permiso temporal por razones humanitarias.

Los beneficios estadounidenses no se deben ofrecer a quienes repudian al país y promueven ideologías antiamericanas



Por su parte, Mathew Tragesser, vocero de la agencia, explicó que la medida busca “exponer a quienes intentan menoscabar las raíces de Estados Unidos”.

El antisemitismo —definido como odio o desprecio hacia la comunidad judía— es una de las conductas que puede derivar en la negación de visas.

Desde 2016, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, conformada por 36 países, adoptó una definición oficial que incluye expresiones verbales, visuales, estereotipos y publicaciones en redes sociales.