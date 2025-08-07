Permanecer más tiempo del permitido, trabajar sin autorización o violar condiciones migratorias puede causar la cancelación de la visa estadounidense de turista.

Contar con una visa de turista estadounidense (tipo B1/B2) abre la puerta para visitar Estados Unidos por motivos recreativos, familiares o médicos. Sin embargo, este documento tiene restricciones claras.

El mal uso de la visa, como extender la estancia más allá del tiempo autorizado o realizar actividades no permitidas —como trabajar o estudiar—, puede derivar en consecuencias migratorias severas.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), las formas más comunes de mal uso de una visa de turista son:

Permanecer más allá del periodo autorizado por el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

No salir antes de la fecha marcada en el sello del pasaporte o en el formulario I‑94

Realizar actividades prohibidas, como empleo o estudios, sin la visa correspondiente

Cada vez que una persona entra a Estados Unidos, el CBP determina la duración legal de la estancia, que comúnmente es de hasta 180 días, pero puede ser menor, dependiendo del caso individual.

Quedarse más allá de la fecha autorizada (conocido como overstay) puede tener las siguientes consecuencias, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA):

Castigo de 3 años: si la permanencia no autorizada fue de 181 a 364 días

Castigo de 10 años: si se excedió un año o más

Cancelación inmediata de la visa vigente

Pérdida de elegibilidad para el programa de exención de visa (ESTA)

Alta probabilidad de rechazo en futuras solicitudes de visa

¿Cómo evitar sanciones?



USCIS y abogados migratorios recomiendan lo siguiente:

Salir del país antes de la fecha autorizada, registrada en el sello del pasaporte o en el I‑94

No realizar actividades no permitidas con una visa de turista

con una visa de turista Consultar con un abogado en caso de querer extender la estadía o modificar el estatus migratorio

Respetar las condiciones de la visa es clave para conservar el acceso futuro a Estados Unidos. Una violación, aunque sea mínima, queda registrada en el historial del viajero, lo que podría afectar incluso trámites futuros con otras categorías migratorias.