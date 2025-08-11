Portación de visa no autoriza trabajo, estudio o residencia en EU
La visa de turista y negocios B1/B2 no permite trabajar, estudiar formalmente, dar a luz con fines de ciudadanía, actuar profesionalmente, ni residencia o comercio masivo.
La visa B1/B2 de Estados Unidos, comúnmente usada para turismo, viajes de negocios o visitas familiares, permite estancias de hasta seis meses por entrada. Sin embargo, no autoriza una lista de actividades formalmente prohibidas; violarlas puede resultar en cancelación de la visa, deportación o prohibición de ingreso futuro.
Actividades prohibidas con visa B1/B2
- Trabajar o recibir salario en EU
- Actuación pagada en eventos musicales, deportivos o artísticos
- Ejercer periodismo, como reportero o camarógrafo, sin visa tipo I
- Cursar estudios formales con créditos o título (solo se autorizan cursos recreativos breves)
- Dar a luz para obtener ciudadanía ("turismo reproductivo")
- Establecer residencia permanente
- Recibir compensación por voluntariado
- Adquirir bienes en grandes cantidades para reventa
- Violaciones penales graves, como DUI, posesión de drogas o armas, tráfico de personas, o no declarar más de USD 10 000 al cruzar frontera
- Sobreestadía en EE.UU., con sanciones de hasta 10 años dependiendo del periodo extra de permanencia
Actividades permitidas
La visa B1/B2 permite:
Turistear: visitar museos, playas, parques; comprar, vacacionar, asistir a eventos sociales no remunerados o recibir atención médica; participar en concursos amateurs o cursos recreativos.
Realizar actividades de negocios sin remuneración, como reuniones con socios, convenciones profesionales, litigios legales o cursos breves de capacitación profesional.