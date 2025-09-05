A partir del 1 de octubre de 2025, solicitar una visa de turista B1/B2 costará 435 dólares. El aumento se debe a la nueva Visa Integrity Fee de 250 dólares, implementada por el gobierno de Estados Unidos bajo la ley fiscal The One Big Beautiful Bill.

El gobierno de Estados Unidos informó que a partir del 1 de octubre de 2025, el trámite de la visa americana de turista (B1/B2) pasará de 185 a 435 dólares.

El incremento corresponde a la aplicación de la Visa Integrity Fee (Tarifa de Integridad) de 250 dólares, contemplada en la ley federal The One Big Beautiful Bill, parte de la agenda fiscal del presidente Donald Trump en su segundo mandato.

La tarifa adicional impactará a todos los solicitantes de visas de no inmigrante de países que no forman parte del Programa de Exención de Visas, lo que incluye a México, Argentina, Brasil, India y China, entre otros.

Los solicitantes de visas de estudiante (F, M, J) y de trabajo (H-1B), además de la visa de turista, también deberán pagar la cuota.

Exentos del pago

Solo los ciudadanos de los 42 países incluidos en el Programa de Exención de Visas estarán libres de esta tarifa. México no forma parte de esa lista, por lo que los mexicanos deberán cubrir el costo completo.

Condiciones de pago y reembolso

El cobro de la Visa Integrity Fee se realizará únicamente si la solicitud es aprobada, es decir, después de la entrevista consular. Si el trámite es rechazado, no se aplicará el cargo.

El gobierno estadounidense indicó que podría haber reembolsos parciales en casos específicos, como no exceder el tiempo de estancia permitido, no realizar actividades laborales no autorizadas o cuando se obtenga la residencia permanente antes de que venza la visa. Sin embargo, aún no se han definido los mecanismos para solicitarlos.

Además de la nueva tarifa, el servicio de envío de la visa ya no está incluido en el pago inicial de 185 dólares. Quienes deseen recibir el documento en su domicilio o en una sucursal de mensajería deberán pagar un cargo extra por la entrega.

Se prevé que el costo de la Visa Integrity Fee tenga ajustes anuales por inflación, lo que podría elevar el precio en los próximos años.