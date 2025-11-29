La publicación provocó un amplio intercambio de testimonios sobre sueldos y condiciones laborales en México.

Una joven trabajadora de maquila en Saltillo, Coahuila, generó un amplio debate en redes sociales tras revelar públicamente cuánto gana en su empleo.

El video publicado por la usuaria de TikTok (@danielah002), identificada como Daniela Hernández, superó los 2 millones de reproducciones y desató una conversación nacional sobre salarios y condiciones laborales en el norte del país.

En la grabación, Daniela aparece realizando sus actividades en la fábrica mientras responde a una de las preguntas más frecuentes de sus seguidores: cuánto gana por semana. La joven fue directa al aclarar que percibe 2 mil 700 pesos, sin incluir el pago por horas extra, y negó que su salario sea de mil 500 pesos, como varios usuarios especulaban.

También explicó que este es su primer empleo en una fábrica, que no presume sus ingresos y que, como muchos jóvenes, aspira a un mejor salario. Su sinceridad conectó de inmediato con miles de usuarios que comenzaron a compartir sus propias experiencias laborales.

El video acumuló cerca de 2 mil comentarios, desde testimonios de trabajadores de otras maquilas hasta personas empleadas en oficinas, tiendas y distintos sectores. Aunque el tema suele generar controversia, la reacción predominante fue positiva: varios coincidieron en que hablar abiertamente de los sueldos permite tener una visión más realista del mercado laboral.

El caso de Daniela se volvió viral al evidenciar una situación común en el norte de México: empleos de largas jornadas, sueldos ajustados y un constante interés por acceder a mejores oportunidades. Para muchos usuarios, su mensaje recordó la importancia de compartir información que permita tomar decisiones informadas al buscar empleo.

