La Fiscalía Especial de la FGR presentó una averiguación previa con 11 tomos y 43 anexos que sustentan la acusación contra el exagente del Cisen, 31 años después del asesinato del excandidato presidencial.

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- Un juez federal dictó auto de formal prisión a Jorge Antonio Sánchez Ortega, el exagente del Cisen señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser el segundo tirador en el asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Por lo que, abrió proceso penal en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994, en Tijuana, Baja California, reportaron fuentes judiciales.

De esta manera, Sánchez Ortega seguirá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde fue recluido hace una semana tras ser recapturado por FGR en la ciudad de Tijuana, Baja California.

¿Qué acciones se tomaron tras el hecho?

El exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional compareció este sábado ante el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien determinó suficientes los alegatos del Ministerio Público para dictar el auto de formal prisión a Sánchez Ortega, en la rejilla de prácticas, toda vez que la averiguación previa SE/003-BIS/95, se inició en el sistema penal inquisitorio.

El juzgador llevó a cabo la diligencia este sábado, luego de que Jorge Antonio Sánchez Ortega se acogiera a la duplicidad del plazo constitucional de 72 horas para resolver su situación jurídica, mismo que venció hoy.

¿Qué revelaron las autoridades?

En septiembre pasado, Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, libró orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, por el delito de homicidio calificado, quien fue detenido hace una semana por la FGR.

La Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Personas Indígenas y en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, dependiente de la FGR, ejerció acción penal y solicitó orden de captura contra Sánchez Ortega, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado contra Colosio Murrieta.

Presentó ante el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, la averiguación previa SE/003-BIS/95, compuesta por 11 tomos y 43 anexos, con los que sustenta que Jorge Antonio Sánchez Ortega fue el segundo tirador en el homicidio de Colosio.

De esta manera, la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, busca procesar de nueva cuenta a Sánchez Ortega, 31 años después del magnicidio político que sacudió al país en 1994.