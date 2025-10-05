Las personas vinculadas y una más fueron detenidas durante tres intervenciones policíacas llevadas a cabo en las colonias Los Olivos y 3 Caminos, en Guadalupe, y en la Colonia Monte Kristal, en Juárez.

Durante la investigación que se les lleva a cabo luego de ser detenidos en flagrancia por delitos contra la salud, cinco hombres y una mujer fueron vinculados a proceso por el juez de control que lleva el caso.

Además, dijo la autoridad de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mediante una tarjeta informativa, a los ahora vinculados se les investiga también por su presunta participación en un ataque a balazos en el que murió una niña y terminaron lesionados una mujer y un policía.

Dicho ataque se registró el pasado día 28 de septiembre de este año 2025, en Guadalupe.

Todos ellos fueron identificados como Luis, de 32 años de edad; Alberto, de 25; Gustavo, también de 25; Adán, de 38; Esmeralda, de 28; Andrik, de 19, y José Adolfo, de 26.

Como resolución de la audiencia, el Juez les dictó auto de vinculación a proceso por delitos contra la salud, con excepción de Gustavo, debido a que su defensa solicitó ampliación de término para resolver su situación jurídica.

También les impuso medida cautelar de prisión preventiva a cumplir internados en respectivos Centros de Reinserción Social Estatales y concedió plazo de 20 días para cierre de investigación complementaria.