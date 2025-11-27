Un Juez de control dictó vinculación a proceso contra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo, y contra siete de sus escoltas por comisión por omisión en el crimen.

La decisión judicial se dictó tras una audiencia que se extendió por cerca de $18$ horas, concluyendo durante la madrugada de hoy, jueves $27$ de noviembre de $2025$.

La Fiscalía estatal imputa a “El Licenciado” el delito de homicidio calificado en calidad de autor intelectual. A los siete ex escoltas de Manzo se les procesa por homicidio calificado bajo la modalidad de comisión por omisión.

La Fiscalía argumentó que los escoltas, en su carácter de garantes de la seguridad, incumplieron su deber de protección al no evitar el ataque contra el presidente municipal. El crimen ocurrió durante los festejos de Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan.

El Juez consideró que existen datos de prueba preliminares suficientes para sostener la hipótesis presentada por el Ministerio Público. Por lo tanto, fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía deberá agotar las diligencias necesarias.

En la audiencia, el Ministerio Público expuso que Jorge Armando “N” habría operado como enlace de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, presuntamente liderada por Ramón Álvarez Ayala, alias “R-1”.

La Fiscalía sostiene que “El Licenciado” coordinó la logística del crimen mediante un chat de mensajería, involucrando a por lo menos diez participantes. Se le acusa de ordenar la vigilancia en tiempo real de los movimientos de Carlos Manzo y de autorizar el ataque incluso si el Alcalde se encontraba acompañado de su hijo o familiares.

Además, la imputación sostiene que se habrían ofrecido hasta $2$ millones de pesos a los ejecutores materiales del asesinato a cambio de cometer el crimen.

Durante su intervención ante el Juez, “El Licenciado” se deslindó categóricamente de las acusaciones y negó cualquier vínculo con el CJNG. Afirmó que su detención ocurrió el $18$ de noviembre cuando se dirigía a un partido de fútbol de su hijo.

El imputado denunció que permaneció incomunicado desde la fecha de su aprehensión hasta el día $21$, tiempo en el que habría sido víctima de tortura por elementos de la Fiscalía de Michoacán antes de su reclusión en un penal de alta seguridad. El detenido insistió en que ha llevado una vida honesta y negó conocer o pertenecer a grupos del narcotráfico.

La Fiscalía desacreditó el informe de tortura presentado por el imputado y defendió la validez de sus propios estudios periciales, incluyendo análisis de balística y video. El Juez de la causa ratificó la medida de prisión preventiva para los ocho imputados, al considerar que existe un riesgo manifiesto de fuga e interferencia en la investigación. “El Licenciado” y los siete ex escoltas permanecerán internos mientras se agota la indagatoria complementaria en el plazo establecido por el juzgado.