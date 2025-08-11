De acuerdo a las investigaciones, el lunes 28 de julio Lilia 'N' y Ana Lilia 'N' fueron al domicilio de una mujer en la Colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz, para cobrarle una deuda económica de mil pesos, y al negarse a pagar, se llevaron al pequeño de cinco años.

Los presuntos responsables de privar de la libertad ilegalmente y de asesinar a Fernandito, de cinco años de edad, en el municipio de La Paz, fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición de persona.

Durante la audiencia de continuación, el agente del Ministerio Público imputó a Carlos 'N', Lilia 'N' y Ana Lilia 'N', quienes posiblemente estuvieron involucrados en el rapto del menor y habrían participado en el infanticidio, luego de que su mamá no pudo pagar una deuda de mil pesos.

El juzgador consideró que existían datos suficientes para llevar a proceso a los integrantes de una familia y dio tres meses para el cierre de la investigación complementaria, asimismo ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía del Estado de México, el lunes 28 de julio Lilia 'N' y Ana Lilia 'N' fueron al domicilio de una mujer en la Colonia Ejidal El Pino, en el municipio de La Paz, para cobrarle una deuda económica.

Pero al negarse a pagar debido a que no tenía dinero, ambas habrían sustraído al hijo de la mujer de cinco años y le dijeron que "no se lo entregarían hasta que pagara el dinero que les debía" .

Mientras que Carlos 'N' las esperaba en la esquina de la calle para irse luego del lugar con el menor.

La madre del menor fue al domicilio de dicha persona para ver a su hijo, pero se lo negaron y fue el 4 de agosto cuando denunció ante la Fiscalía.

Al acudir agentes, los implicados negaron que estuviera ahí pero el olor fétido les hizo sospechar y lo encontraron en un costal sin vida y con diferentes huellas de crueldad, hecho que constituye el posible ocultamiento del menor.