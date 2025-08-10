A través de un comunicado, la FGR informó que el acusado fue detenido con ayuda de la SSPC y Fuerzas Armadas en la ciudad de Reynosa con armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga.

Un juez de control vinculó a proceso a Jareth Roberto 'H', presunto responsable del homicidio del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado que el acusado fue detenido con ayuda de la SSPC y Fuerzas Armadas en la ciudad de Reynosa con armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga.

"Ya en audiencia, el Juez de Control determinó que la detención se realizó dentro de los parámetros de legalidad, por lo que además dictó en su contra auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No.1 Altiplano" , precisó.

Además, el juzgador dispuso cuatro meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con las autoridades, el presunto homicida es señalado como un sicario de 'Los Metros', una facción del Cártel del Golfo (CDG) y uno de los principales responsables del huachicol fiscal en la zona, es decir, de la importación ilegal de combustibles desde Texas por aduanas mexicanas.

Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, murió el pasado 4 de agosto víctima de un atentado cuando desconocidos lanzaron una granada que provocó el incendio de la camioneta Cadillac en la que circulaba por calles de Reynosa.

Peatones y conductores presenciaron el ataque, y cómo el funcionario federal bajó del vehículo del que intentó alejarse, pero un grupo de hombres llegó al punto en una camioneta blanca y le disparó a quemarropa provocando su muerte.

El doble ataque fue perpetrado en el bulevar Hidalgo, vialidad que conduce al Puente Internacional Reynosa-Hidalgo.

Vázquez Reyna había llegado a la Delegación de la Fiscalía en Tamaulipas en 2019, inicialmente como encargado de despacho.