La noche del 4 de noviembre el joven de 21 años había ido con su perro Cabo a pasear. Su cuerpo fue abandonado en la Calle Miguel Negrete, a unas calles donde policías lo sometieron, golpearon y torturaron.

Los tres policías del Sector Congreso que participaron en la golpiza a Erick Omar, de 21 años, fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado.

Los familiares de la víctima confirmaron a REFORMA que el viernes por la noche se llevó a cabo la audiencia inicial.

El Juez dictó además tres meses de investigación complementaria.

En la últimas horas se reveló otro video tomado en la Plaza de La Soledad, Colonia Zona Centro, donde se ve la continuación de la agresión de los policías.

Estos arrastran a Erick Omar a la patrulla, lo suben, y pasan cinco minutos platicando y buscando con una lámpara en el área verde del parque.

En ese transcurso de tiempo llegó otra unidad de la Policía. Y en total, antes de que la patrulla se vaya del sitio, se suman seis policías en la zona.

De acuerdo con la tía de Erick, a ellos les reportaron que el joven fue abandonado en la Calle Miguel Negrete.

Es decir, a dos calles de donde lo sometieron, golpearon y torturaron.

Sus parientes lo buscaron en hospitales y ministerios públicos hasta que hicieron viral un primer video de la tortura.

Hasta ese momento las autoridades les brindaron atención.