Por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones tras la caída el año pasado del escenario donde se realizaba un mitin de Movimiento Ciudadano, un Juez de control vinculó a proceso a dos elementos de Protección Civil de San Pedro.

Con estas nuevas vinculaciones, ya suman cuatro personas sujetas a un proceso legal, luego de que el miércoles pasado fueron vinculados dos funcionarios de Protección Civil del Estado.

En la audiencia realizada hoy de forma virtual, el Juez que llevó el caso decidió no vincular a proceso a un coordinador de la corporación sampetrina, ya que su defensa legal aportó pruebas para demostrar que sus actos no repercutieron en el accidente.

Gabriel García, abogado del elemento, explicó que pudieron acreditar que Gustavo realizó una visita al predio localizado en la colonia Villa del Obispo, el día 21 de mayo, un día antes de la tragedia.

La visita la realizó antes de que el escenario estuviera montado, indicó el litigante, y además la Conagua aún no había emitido pronóstico de ventarrones.

"Él visitó el sitio a las 2:20 de la tarde y la Conagua emite su oficio hasta las 19:00 horas" , señaló, "ese mismo día salió de vacaciones en la noche y el día del evento ya no se encontraba en el estado, por lo que el Juez determinó que no participó directamente" .

En cambio, en la audiencia el Juez sí vinculó a proceso a Marisela y Javier, los otros dos elementos de Protección Civil de San Pedro implicados en el caso.

A ellos, el juzgador determinó imponer la medida cautelar de libertad condicional.

En total, ya son cuatro personas imputadas por su presunta responsabilidad en el colapso del escenario ocurrido durante el cierre de campaña de Movimiento Ciudadano en mayo de 2024, tragedia que dejó un saldo de 10 personas fallecidas y 246 lesionadas.