Donovan fue detenido el pasado 15 de octubre en Iztapalapa, en posesión de droga y un arma de fuego, tras lo cual fue llevado al Reclusorio Sur, donde se le cumplimentó una orden de aprehensión por el homicidio del abogado David Cohen Sacal.

Donovan 'N', el segundo detenido por el asesinato del abogado David Cohen Sacal, fue vinculado a proceso por delitos contra la salud y cohecho, revelaron fuentes ministeriales.

El juez declinó competencia en lo que corresponde a los delitos del fuero federal, que son posesión de arma de fuego y portación de cartuchos, los cuales le fueron imputados.

En la continuación de la audiencia realizada el sábado 18 de octubre, un juez de control ratificó la medida de prisión preventiva justificada, por lo que el joven de 20 años seguirá en el Reclusorio Sur.

Además, se fijó el plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

No obstante, la mañana de ayer se le cumplimentó una orden de aprehensión dentro del centro penitenciario por homicidio calificado.

Horas más tarde, el detenido tuvo su audiencia inicial por el delito de homicidio, pero su defensa pidió la ampliación del término constitucional para revisar lo asentados en la carpeta de investigación, por lo que se retomará el próximo viernes.