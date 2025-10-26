El adolescente atacó a su madre luego de que ella le confiscara el teléfono celular por haberlo sorprendido bebiendo alcohol. Un hermano menor también resultó herido.

Un menor de 13 años, identificado como Viggo 'N', fue detenido la mañana de este 25 de octubre en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de disparar contra su madre con un arma de fuego tras un conflicto familiar en su domicilio de la colonia Polanco Cuarta Sección.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Aristóteles, después de que la madre del adolescente, de 52 años, le quitara el teléfono celular como castigo por haberlo sorprendido consumiendo bebidas alcohólicas en su habitación.

NIÑO de 13 AÑOS BALEA en LA CARA a SU MAMÁ xq LE CASTIGO el CELULAR, por BORRACHO

La señora Paula descubrió a su hijo Viggo alcoholizándose en su casa d Polanco @AlcaldiaMHmx

De castigo, le quitó el celular.

En venganza Viggo le disparó con esta pistola.@SSC_CDMX detuvo al niño. pic.twitter.com/Dr5ctMPNIi — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 26, 2025

Heridos y arma asegurada

El menor presuntamente le disparó a su madre en el rostro. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar y diagnosticaron a la mujer con una herida de bala en la mandíbula izquierda, por lo que fue trasladada a un hospital, donde posteriormente fue reportada fuera de peligro.

Durante el ataque, un segundo hijo de la familia, de 11 años, resultó lesionado al intentar defender a su madre. Presentó un golpe en la cabeza causado con la cacha del arma de fuego y fue atendido por personal médico en el lugar.

Tras los hechos, Viggo 'N' huyó del sitio, pero fue localizado y detenido poco después por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El adolescente fue puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

El arma utilizada, un revólver calibre .38 Special, modelo 685 y de fabricación brasileña, fue entregada a las autoridades por el padre del menor, de 51 años, quien también rindió declaración ante el Ministerio Público.

Horas más tarde, la madre —identificada como Paula— fue dada de alta y trasladada ante las autoridades para ampliar su testimonio y continuar con la integración de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la indagatoria.