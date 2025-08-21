El abogado Vidulfo Rosales Sierra anunció su separación del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y de la representación legal de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, señalando motivos personales y de salud.

El abogado Vidulfo Rosales Sierra informó su decisión de separarse del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan y de la representación legal del colectivo Nos Faltan 43, integrado por madres y padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

En entrevista, explicó que su salida responde a motivos personales y de salud, al señalar que la defensa del caso exige plena dedicación, algo que complicaba su situación médica y personal.

Rosales aclaró que su renuncia no está vinculada a una eventual colaboración con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque mantiene diálogo con Hugo Aguilar, próximo presidente del tribunal, negó que exista una invitación formal y aseguró que su decisión fue tomada con anterioridad.

El abogado reconoció que su salida fue un proceso marcado por la tristeza y consternación, tanto para él como para los familiares de los estudiantes. Destacó que su labor en Tlachinollan fue formativa y central en su trayectoria, y que dejar temporalmente el caso representa un reto personal.

Rosales subrayó que el paradero de los 43 normalistas sigue siendo el punto central del caso. Señaló que será tarea de los padres y del nuevo equipo jurídico mantener la lucha por la verdad.

La defensa continuará bajo la dirección del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que cuenta con un equipo jurídico completo para respaldar a las familias.

Además, se espera que el próximo 3 de septiembre se presenten nuevas líneas de acción del gobierno federal para avanzar en las investigaciones.



