Alerta Amber por dos niños, Einar y Briana, que fueron subidos a una camioneta por familia de la exesposa de su padre

La mañana del lunes 6 de octubre, dos menores de edad fueron sustraídos en el municipio de Ixtlahuaca, hecho que quedó registrado en un video que se volvió viral en redes sociales y generó indignación entre la población.

El momento del suceso

El video, de menos de un minuto, muestra a los niños dentro y alrededor de una lavandería ubicada en la zona de Conjunto Urbano Industrial.

Einar Kelem Lanuza, de 3 años, aparece cerca de la entrada mientras come un plátano, y su hermana Briana Donají Lanuza, de 5 años, intenta abrir la puerta del local.

En ese momento, cuatro personas ingresan al negocio. Una mujer carga a Einar, mientras dos hombres intentan sacar a Briana. Un tercer hombre ayuda a sacar a la fuerza a la menor, y ambos niños son finalmente subidos a una camioneta tipo Renegade negra con rumbo desconocido.

Dos menores, una niña y un varón, son sustraídos en calles de Edomex; reportan conflicto familiarhttps://t.co/FU5mA8zEjd pic.twitter.com/zUb2ynVzJA — Milenio Estado de México (@milenio_edomex) October 6, 2025

Datos de los menores

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó la Alerta Amber para su pronta localización.

Los menores presentan las siguientes características:

Briana Donají Lanuza (5 años): complexión delgada, tez morena, cabello negro lacio. Vestía chaleco rosa con gorro y figuras de estrellas blancas y doradas, pants rojo y sandalias color crema.

complexión delgada, tez morena, cabello negro lacio. Vestía chaleco rosa con gorro y figuras de estrellas blancas y doradas, pants rojo y sandalias color crema. Einar Kelem Lanuza (3 años): complexión delgada, tez blanca, cabello castaño lacio. Vestía sudadera azul con manchas moradas, chaleco azul rey, pants rojo y sandalias color azul.

#AlertaAMBER

Circunstancias: El 06 de octubre de 2025, los niños Einar Kelem Lanuza y Briana Donaji Lanuza fueron vistos por última vez en el Municipio de Ixtlahuaca, Estado De México, sin que hasta el momento se tenga noticia de su paradero. Se considera que la integridad de… pic.twitter.com/pSdAFcJ3zy — CAPUFE (@CAPUFE) October 7, 2025

Primeras investigaciones

Las primeras indagatorias indican que la sustracción podría estar vinculada a un conflicto familiar. Testigos aseguran que los niños fueron llevados por familiares de la madre, identificados por el padre de los menores.

Este denunció que Francisco “N”, hermano de su exesposa Gabriela “N”, participó en los hechos.

Según el padre, fue sometido y amarrado dentro de la lavandería durante la sustracción de sus hijos, y hasta el momento no se ha confirmado su paradero.

El Ayuntamiento de Ixtlahuaca emitió un comunicado en el que confirmó que el suceso tiene relación con un conflicto familiar y que ya está siendo atendido por las autoridades competentes. Señalaron que se dará seguimiento con el objetivo de salvaguardar los derechos de los menores.



