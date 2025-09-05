Un video difundido en redes sociales muestra cómo una patrulla en San Juan del Río, Querétaro, atropella a dos perros en la vía pública. Las imágenes han generado reacciones de molestia y demandas de justicia. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que se abrió una investigación.

Un video difundido en redes sociales muestra a una patrulla oficial atropellando a dos perros en la vía pública. Las imágenes, captadas el 3 de septiembre, han sido compartidas en plataformas como Facebook y X, generando múltiples reacciones.

El video muestra a una unidad oficial aproximándose a dos perros que se encontraban en la calle. Uno de ellos, de color negro, estaba acostado, mientras que el otro, de color café claro, permanecía de pie. En el video se observa cómo la patrulla acelera en dirección a los animales, pasa sobre ellos, y después uno de los perros huye, mientras que el otro queda inmóvil.

De acuerdo con la grabación, el perro color café claro es impactado por las llantas del vehículo, mientras que el perro de color negro logra alejarse corriendo. No se ha confirmado si ambos animales sobrevivieron al incidente.

Autoridades municipales inician investigación

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR) informó mediante un comunicado oficial que ha iniciado una investigación interna. El procedimiento está dirigido a esclarecer los hechos relacionados con la unidad ER946A1 y determinar posibles responsabilidades.

El caso será turnado al Consejo de Honor y Justicia, instancia encargada de establecer las sanciones correspondientes, conforme a los reglamentos internos. La dependencia municipal señaló que se brindó atención al dueño del animal afectado y que el proceso se llevará a cabo con transparencia y conforme a la ley.

Usuarios en redes sociales han compartido el video con mensajes solicitando que se sancione a los responsables. Algunos de los comentarios incluyen llamados a que se actúe conforme al marco legal aplicable en casos de maltrato animal .



