Durante su caminata por el Centro Histórico, un sujeto intentó besarla y abrazarla por la espalda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue víctima de acoso por parte de un hombre mientras caminaba por la calle República de Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la mañana del lunes 4 de noviembre.

El incidente

De acuerdo con los reportes, la mandataria realizaba un recorrido a pie desde Palacio Nacional hasta la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuando un sujeto se le acercó de forma intempestiva.

El hombre intentó besarla en el cuello y luego la abrazó colocándose detrás de ella, logrando incluso ponerle las manos encima. Sheinbaum reaccionó de inmediato y se apartó, mientras personal de ayudantía intervino para separar al individuo y contener la situación.

Previo al incidente, la presidenta se detuvo a saludar a transeúntes, se tomó fotografías con simpatizantes y dialogó con jóvenes y amas de casa que la reconocieron en su trayecto.

Intervención tardía del equipo de seguridad

El equipo de ayudantía de la Presidencia, encargado de acompañar a Sheinbaum en sus actividades públicas, no porta armas, aunque sí cuenta con capacitación básica en seguridad personal. El grupo reaccionó solo después de que la mandataria se zafó del agresor, lo que ha generado comentarios sobre los protocolos de protección actuales.

Cabe recordar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió eliminar el Estado Mayor Presidencial al inicio de su mandato en 2018, sustituyéndolo por un esquema civil de acompañamiento y apoyo logístico.