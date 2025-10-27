El video de poco más de un minuto titulado, 'LA SOPA DE MI MAMÁ', ha causado revuelo entre usuarios por su conmovedor y triste mensaje de la realidad de muchas familias de desaparecidos en México.

El Día de Muertos en México está a la vuelta de la esquina y con ello, en redes sociales han comenzado a circular diversos contenidos relacionados a esta tradición y fiesta nacional.

Sin embargo, algunos usuarios y creadores de contenido han decidido mostrar un lado de esta festividad que suele ser ignorado: el dolor y la pérdida que viven millones de familias de desaparecidos en el país.

A través de TikTok, el usuario "@soyjosepardo" hizo una publicación abordando este tema. El video de poco más de un minuto titulado, 'LA SOPA DE MI MAMÁ', ha causado revuelo entre usuarios por su conmovedor y triste mensaje de la realidad de muchas familias de desaparecidos en México.

¿De qué trata "LA SOPA DE MI MAMÁ"?

El corto video presenta a dos jóvenes sentados en una mesa. Mientras uno de ellos cuenta con dos platos de comida, la otra joven únicamente tiene un vaso de agua enfrente y declara: "Este año solo me dejaron un vaso de agua" ; dando a entender que son las almas de los muertos que visitan a sus familias y 'comen' las diferentes ofrendas puestas para ellos.

Posteriormente se observa al joven detenerse y apreciar la comida que tiene en su platillo mientras dice: "La sopa de mi mamá tan rica como siempre" .

El corto toma un giro inesperado cuando el joven, entre lágrimas y con la voz cortada, le pregunta a su compañera de mesa "y...¿crees que me sigan buscando?" , a lo que la otra alma responde "Yo creo que sí" , seguido de un sonido en off que asemeja voces de noticieros que están informando sobre las acciones y los hallazgos de grupos de madres buscadoras.

También está acompañado de imágenes de las ofrendas donde se aprecian las fotos de ambos personajes del comedor, reafirmando el mensaje de que son almas visitando por Día de Muertos.

Reacciones e interpretaciones de usuarios en redes sociales

El emotivo video cuenta con más de 7.1 millones de reproducciones y más de un millón 200 mil 'likes' en la plataforma.

En la sección de comentarios los internautas han expresado sus interpretaciones del contenido más inclinadas al significado de cada elemento dentro de la cultura mexicana, como que el alma que solo tiene un vaso de agua seguramente es una representación de las almas olvidadas, mientras que el joven representa a los hijos o hijas desaparecidas que fallecieron y que sus familias no han encontrado.