Una fuga de gas LP provocó una explosión y posterior incendio en el restaurante 'La Soldadera', ubicado frente al Monumento a la Revolución; bomberos controlaron el fuego y evacuaron a más de 150 personas.

Una fuerte explosión seguida de un incendio en el restaurante La Soldadera, ubicado frente al Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, sorprendió a comensales y vecinos la noche de este viernes 24 de octubre.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió poco antes de las 21:00 horas, cuando se registró una fuga encendida en un calentador ambiental de combustión a gas LP, lo que provocó una llamarada que se extendió rápidamente dentro del establecimiento, situado entre las calles Ramos Arizpe y Avenida de la República, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Imágenes captadas por Webcams de México muestran el momento exacto de la explosión, que iluminó la zona y generó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) acudieron al lugar para sofocar las llamas y evacuar a las personas que se encontraban tanto dentro del restaurante como en los pisos superiores del edificio.

El jefe de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que alrededor de 150 personas fueron desalojadas y 16 resultaron intoxicadas por el humo, sin que se reportaran víctimas graves.

Según la SGIRPC, el fuego consumió parte del mobiliario del negocio, incluyendo mesas, sillas y una lona, además de provocar daños por acumulación de cochambre en la campana de extracción. Tras controlar el siniestro, los bomberos realizaron labores de enfriamiento en dos cilindros de gas LP y una inspección del inmueble para descartar riesgos adicionales.

El incendio fue controlado alrededor de las 21:34 horas, cerca de una hora después de la explosión, mientras en redes sociales comenzaron a circular videos que muestran el momento del estallido.