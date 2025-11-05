Presuntas irregularidades administrativas, desabasto de agua que enfrentan desde hace dos semanas y acumulación de basura en calles, fueron los motivos por los que habitantes de El Oro decidieron retener y amarrar a los funcionarios.

Al menos cinco funcionarios públicos del Municipio mexiquense de El Oro fueron retenidos y amarrados con cuerdas por ciudadanos que protestan por presuntas irregularidades administrativas, desabasto de agua que enfrentan desde hace dos semanas y acumulación de basura en calles.

Los manifestantes piden la destitución de la presidenta municipal, la morenista Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, a quien acusan de diversas anomalías financieras y de gestión.

Los inconformes afirmaron que en el Municipio no existen condiciones de gobernabilidad.

Integrantes del Cabildo, entre ellos el síndico Ubaldo Velázquez Piedra, informaron que se presentó ante el Congreso del Estado de México una solicitud formal para iniciar el procedimiento administrativo de remoción de la Edil.