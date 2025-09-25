La diputada veracruzana Victoria Gutiérrez Pérez, de 71 años, aparece en la ficha legislativa sin estudios concluidos.

Durante la sesión del 18 de septiembre, la diputada Victoria Gutiérrez Pérez afirmó que en Veracruz “se construyó una nave espacial para llevar café a Marte”, lo que generó debate público y puso en el centro de atención su trayectoria personal.

En la ficha curricular publicada por la Legislatura local, el apartado de estudios aparece como “ninguno”, lo que significa que no existen documentos oficiales que acrediten algún grado escolar. Algunas versiones apuntan a una licenciatura trunca, mientras que otros reportes señalan que no concluyó la educación primaria.

Te puede interesar Protección Civil alerta por calor extremo y tormentas en Sonora este jueves

A pesar de la falta de información sobre su formación académica, la legisladora, originaria de Minatitlán, percibe un sueldo mensual de 58,123 pesos, cifra cercana a la remuneración de la gobernadora Rocío Nahle.

Gutiérrez Pérez ocupa cargos en varias comisiones del Congreso local, entre ellas:

Vocal de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables

Secretaria de Protección Civil

Vocal de Transparencia y Parlamento Abierto

Presidenta de la Comisión Especial para la Cafeticultura

Antecedentes y polémicas

Te puede interesar Vinculan a proceso a mujer que fingió su secuestro en Hermosillo

La diputada llegó al Congreso por el principio de representación proporcional, sin elección directa en urnas. En 2024 fue señalada como presunta “aviadora” del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, donde habría cobrado sin estar adscrita formalmente, según documentos difundidos en medios locales.

La declaración sobre “café en Marte” volvió a colocarla en la tendencia nacional y reabrió la discusión sobre la idoneidad y preparación académica de quienes ocupan cargos legislativos en México.