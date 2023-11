Vicente Fox cierra su 'X' después de llamar dama de compañía

Fox cierra cuenta de X tras llamar 'dama de compañía' a Mariana Rodríguez

Luego de que Movimiento Ciudadano presentara una denuncia contra Vicente Fox por violencia política de género en contra de Mariana Rodríguez, el expresidente eliminó su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Cabe recordar que la denuncia de MC se deriva luego de que el presidente se refiriera a través de esa misma red social como 'dama de compañía' hacia la esposa del precandidato del partido naranja, Samuel García.

Te puede interesar Mariana Rodríguez sale a defenderse de comentarios de Vicente Fox

A lo que la también influencer respondió: "no le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar".

La cuenta del expresidente contaba con casi un millón y medio de seguidores y la abrió en julio de 2010.

Este lunes, el partido presentó una denuncia en contra del expresidente por violencia política de género hacia la influencer.

La queja fue interpuesta ante el Instituto Nacional Electoral, por las publicaciones que realizó el expresidente panista en su cuenta de X.

"No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado. Su desesperación debe tener límites" , escribió Jorge Álvarez Máynez.